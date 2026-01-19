Leia aqui o DN desta terça-feira, 20 de janeiro

O rescaldo do resultado das eleições presidenciais é o tema principal da edição desta terça-feira, 20 de janeiro, do Diário de Notícias. Seguro pode complicar o que parece ser fácil e Ventura tenta facilitar o que parece ser difícil, pode ler-se na manchete.Candidato socialista obteve mais 400 mil votos do que o líder do Chega e recebe apoio de algumas figuras do PSD para a segunda volta, dia 8, apesar de Montenegro não se ter pronunciado. A escolha é entre democracia e ditadura”, defende Ana GomesJaime Nogueira Pinto: “O confronto não é entre democratas e anti-democratas” Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.O destaque fotográfico vai para o presidente dos Estados Unidos.Gronelândia UE tenta manter calma enquanto prepara resposta a TrumpAmeaça de novas tarifas abala indústria automóvel europeiaNeste segundo mandato, “Trump está verdadeiramente a ser Trump”, diz Vasco Rato Outros destaques: PS Carneiro vai ter diretas no final de março que se esperam sem rivaisCenteno cai na corrida ao BCE, croata Boris Vujcic é o vencedorFnam quer Constitucional a avaliar legalidade das urgências regionaisÓbito. O adeus aos 93 anos do estilista italiano ValentinoEntrevista Ana Bacalhau: “A voz da mulher é um instrumento poderoso e perigoso, por isso é que ela é proibida em muitos países”Jogos Olímpicos de Inverno Portugal com três atletas: afirmar presença e competitividade