Revista de imprensa. O pagamento de funerais a crianças e adultos com incapacidade e as sanções a gestores públicos

A edição desta quinta-feira, 9 de abril, do Público destaca que o Governo alinha responsabilidade financeira dos gestores públicos com a dos privados. A proposta de reforma do Tribunal de Contas que o Conselho de Ministros deve aprovar hoje faz do visto prévio a excepção. Só há sanção financeira para gestores públicos em caso de dolo ou culpa grave.O Jornal de Notícias dá conta que, também em Conselho de Ministros, o Governo irá decidir pagar funerais a crianças e adultos com incapacidade. Explica que o Executivo vai aumentar o subsídio de funeral de crianças para 1611,39 euros, equiparando-o ao reembolso das despesas de funeral. Até agora, os pais de um menor recebiam apenas 268,57 euros. A medida surge depois da morte de um menino de dois anos, cujos pais descobriram que não tinham direito ao reembolso das despesas porque este nunca descontou para a Segurança Social. Lançaram uma petição para mudar a lei. O Expresso escreve que a UGT está dividida, mas inclinada para um "não" ao pacote laboral. A central sindical reúne esta manhã o Secretariado Nacional para votar a proposta de alteração legislativa do Governo ao fim de quase nove meses de negociação. O Observador conta que o fundador do Doutor Finanças foi denunciado por assédio sexual e moral. Foi aberto processo disciplinar no final do ano passado e está impedido de entrar na empresa.O Correio da Manhã destaca que a guerra faz aumentar o preço dos medicamentos. A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, alertou que o País "tem de estar preparado" para uma eventual subida do preço dos medicamentos devido à guerra, com o aumento dos preço dos combustíveis e de materiais como plásticos, vidro e alumínio. A governante afirmou que, apesar de não haver ainda "razão para uma preocupação maior, temos de estar preparados".No Diário de Notícias o destaque vai para o alerta do FMI, que diz que a despesa militar vai obrigar a cortes brutais na Saúde, Educação e apoios sociais..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 9 de abril.No Eco lê-se que o cessar-fogo no Irão traz “alívio”, mas empresas continuam sob pressão e incerteza.