Leia aqui o DN desta quinta-feira, 9 de abril

Relatório do Fundo Monetário Europeu faz manchete do DN:FMI diz que despesa militar vai obrigar a cortes brutais na Saúde, Educação e apoios sociais Corridas ao armamento e à Defesa implicam fortes aumentos da despesa pública, à formação de défices orçamentais e a subidas significativas na dívida pública. Para compensar, a História mostra que, nos países desenvolvidos, a substituição de gastos provoca cortes de 25% nos apoios sociais, de 26% na Saúde e de 14% no sector da Educação pública.Na foto principal, o confito no Médio Oriente:Cessar-fogo em risco. EUA e Irão clamam vitória, mas Israel expande ataques contra o Líbano Teerão voltou a fechar o Estreito de Ormuz depois do pior dia de ataques israelitas contra alegados alvos do Hezbollah, que deixaram mais de 250 mortos e quase 1200 feridos.Descarregue no link abaixo a edição completa:.Veja a "primeira" em detalhe: