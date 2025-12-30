Revista de imprensa. O novo modelo para a obstetrícia e os cerca de 1,5 milhões de trabalhadores que ganham até 920 euros

O Público escreve esta terça-feira, 30 de dezembro, que o novo modelo para a obstetrícia prevê 3,3 milhões de euros para incentivos a médicos. Diz que os centros para reforçar a atratividade e a retenção de obstetras no SNS, competindo com salários do privado, vão avançar em 2026 e que os médicos poderão receber até mais 50% da sua remuneração base.O Jornal de Notícias avança que a hotelaria continua a afirmar-se como um dos segmentos mais dinâmicos do investimento imobiliário, com 80 hotéis à venda em apenas cinco distritos do país. Segundo o jornal, Faro lidera a oferta, seguido de Lisboa e Porto.O Correio da Manhã recorda que passaram três anos desde que toneladas de pedras mataram jovem casal que dormia em casa atingida por derrocada em Palmeira de Faro, no concelho de Esposende. "Ninguém vai devolver o que perdi mas quero saber o que se passou", diz a mãe de uma das vítimas.No Diário de Notícias destacamos que quebra de 20% no Natal e revéillon agrava ano negro na restauração..Leia aqui o DN desta terça-feira, 30 de dezembro.O Negócios diz que há cerca de 1,5 milhões de trabalhadores que ganham até 920 euros. Dados oficiais solicitados pelo Negócios mostram que atual salário mínimo abrange perto de um quinto dos trabalhadores (20,5%) e nos últimos anos o peso não aumentou.O ECO traz um especial sobre o Outlook 2026: O ano em que o mundo redefine limites. Diz que entre a sucessão na Fed e a celebração dos 250 anos dos EUA, o cheque em branco orçamental de Berlim e a ofensiva tecnológica de Pequim, 2026 vislumbra-se num teste de stress à economia global.