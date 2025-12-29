Leia aqui o DN desta terça-feira, 30 de dezembro

Quebra de 20% no Natal e fim de ano agrava ano negro na restauração. Esta é a manchete da edição desta terça-feira, 30 de dezembro, do Diário de Notícias.Depois de um verão anémico para os restaurantes do país, a fraca procura no fim de ano está a comprometer a sobrevivência da atividade. Associação Nacional de Restaurantes alerta que setor está a enfrentar um “quadro dramático” e pede medidas urgentes ao Governo para travar encerramentos - em 2025 mais de mil empresas abandonaram o negócio. Aumento dos custos e perda do poder de compra ameaçam o futuro da restauração.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa: .O destaque fotográfico vai para a entrevista com o líder do PS, José Luís Carneiro, que apela ao voto de centro-direita em Seguro e faz balanço de seis meses de liderança. “Sinto o PS unido num caminho difícil” Outros destaques: - Paulo M. Morais, biógrafo de Egas Moniz: “Ter sido uma das vozes da resistência à ditadura foi talvez a grande descoberta para mim” - Saúde. Federação dos Médicos diz que privados estão a reforçar investimento em zonas onde o SNS falha- Fronteira. ANA Aeroportos não explica longas filas. PSP diz estar em “capacidade máxima”- Fundo Ambiental. Apoio à compra de veículos elétricos esgota em poucas horas - Guerra. Rússia cria impasse nas negociações de paz ao alegar ataque de Kiev contra residência de Putin - Cinema. Balanço 2025. Os filmes não desistem da verdade- Raceboard. João Rodrigues: “Vou competir até morrer”