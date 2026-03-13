Revista de imprensa. O dinheiro da casa de amigo de Sócrates e a burla com peditório para criança morta

O Expresso escreve esta sexta-feira, 13 de março, que o Governo endurece posição e afasta-se mais da UGT. O semanário conta que 11 matérias impedem um acordo, entre as quais constam os contratos a termo, os despedimentos, as restrições à subcontratação (outsourcing) ou o banco de horas individual, e que, em algumas delas, como os contratos a termo incerto, o Executivo dá com uma mão e retira com a outra.No Sol lê-se que José Sócrates já torrou dinheiro da casa de amigo Santos Silva. "Os cerca de 800 mil euros que Carlos Santos Silva pagou em 2022 para adquirir uma vivenda na Malveira a um primo de José Sócrates acabaram transferidos para a conta bancária do ex-primeiro-ministro na Caixa Geral de Depósitos e já foram por ele todos gastos. Após a divulgação do negócio, "o MP abriu um inquérito e pediu a quebra do sigilo bancário dos vários intervenientes, esclarecendo assim a origem do dinheiro", diz.O Público destaca que a nova rede de obsteterícia põe Loures a receber doentes de cinco hospitais e que a “dotação ideal” de médicos e enfermeiros não é cumprida em vários hospitais.Neste jornal lê-se ainda que Rita Rato foi afastada pela EGEAC da direção do Museu do Aljube, dias depois de Francisco Frazão ter sido notificado de que não permanecerá no Teatro do Bairro Alto.Fica-se ainda a saber que uma escola privada em Lisboa, a United Lisbon International School, utilizou sistema de reconhecimento facial de crianças. A Comissão Nacional de Protecção de Dados está a investigar.O Jornal de Notícias diz que o aeroporto do Porto registou o maior crescimento do país, tendo batido outra vez o recorde de afluência, superadando a barreira dos 16 milhões de passageiros.O Correio da Manhã dá conta de um golpe em peditória para criança morta. O jornal explica que o caso trágico de menina de três anos que morreu no ano passado, devido a um cancro, no Brasil, está a ser usado em esquema na Internet para angariar dinheiro.O Diário de Notícias avança que as obras nas escolas estão com dois anos de atraso. Sendo sexta-feira, tem ainda os suplementos Dinheiro Vivo e DN Sport para ler..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 13 de março.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 13 de março.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 13 de março