Leia aqui o DN desta sexta-feira, 13 de março

Obras nas escolas estão com dois anos de atraso. Esta é a manchete da edição desta sexta-feira, 13 de março, do Diário de Notícias.Além da demora, um novo investimento anunciado por este Governo também não deverá sair do papel a tempo do próximo ano letivo. Ainda há escolas com amianto e centenas a precisar de reparações de Norte a Sul do País.Descarregue no link abaixo a edição completa:.Na foto de capa vai para o adeus a Mário Zambujal (1936-2026). O “homem bom” que gostaria de ser lembrado “com uma gargalhada” Outros destaques:Os Óscares deste tempo de poucos espectadoresTrump vs. Putin. Como a guerra no Irão ameaça as ambições de um e serve as do outroUtentes sem consultas há cinco anos perdem médico de família Liga Europa. FC Porto vence Estugarda (2-1) na Alemanha e fica a um curto passo dos quartos de final#Lisboa Escuta. Da horta para o coro, vozes ao alto! França. Elogiada lá fora e mal-amada em casa, Hidalgo diz adeus a Paris .Descarregue no link abaixo o suplemento Dinheiro Vivo completo:.Descarregue no link abaixo o suplemento DN Sport completo: