Revista de imprensa. O chumbo de Marcelo à reforma na saúde, o pacote laboral e os partos em ambulâncias

O chumbo de Marcelo Rebelo de Sousa à reforma na saúde está em destaque na imprensa desta sexta-feira, 2 de janeiro. O Presidente da República não aceitou diplomas sobre tarefeiros, urgências regionais e sistema de gestão de listas de espera, avançam o Expresso, o Público e o Nascer do Sol. Gabinete da ministra da Saúde diz que está já a analisar a decisão e o Governo admite fazer aperfeiçoamentos.No Público, destaque ainda para as conclusões de um estudo do Iscte, segundo o qual, o pacote laboral ameaça deixar mais 13 mil trabalhadores presos a contratos a termo.Este jornal avança ainda que Urgências abertas teriam evitado 9% dos partos em ambulâncias e na via pública. Cita um estudo da Direcção Executiva que conclui que o aumento dos partos fora dos hospitais, registado pelo INEM, deve-se ao maior uso da linha SNS24 e lembra que até Novembro houve 70 partos na rua e nas ambulâncias.No Expresso, pode também ler uma entrevista a José Pedro Aguiar-Branco, presidente da Assembleia da República, que critica candidatos presidenciais. “Debate tem resvalado para uma lógica de suspeição generalizada sobre os políticos”, defende.O Jornal de Notícias escreve que o número de homicídios em 2025 foi o mais alto dos últimos sete anos. "Portugal registou, pelo menos, 108 homicídios dolosos consumados no ano passado, o valor mais elevado desde 2018, ano em que foram contabilizadas 110 mortes. O 108.° caso ocorreu a menos de duas horas do fim do ano e resultou de um conflito familiar, na praia da Leirosa, Figueira da Foz", lê-se.O Diário de Notícias dá destaque à Educação: Centenas de aposentações a meio do ano letivo agravam falta de professores..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 2 de janeiro