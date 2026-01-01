Educação: Centenas de aposentações a meio do ano letivo agravam falta de professores

O 2.º período arranca com menos 310 professores por aposentação. Este número reflete apenas as reformas dos docentes subscritores da Caixa Geral de Aposentações. O número de profissionais reformados pode ser superior, uma vez que o registo da Segurança Social não é público. As aposentações são um dos fatores de peso no que se refere à falta de professores, o problema que mais preocupa a comunidade escolar. Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), teme o agravamento da situação. “O ano [2026] continuará a ser ensombrado pelo agravamento da escassez de professores, que se estenderá progressivamente às outras regiões do país, para além das já fustigadas Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve”, antevê. O responsável afirma ser da responsabilidade do Ministério da Educação Ciência e Inovação (MECI) “criar estratégias para valorizar e dignificar a carreira docente, de modo a atrair jovens para a profissão de professor”. Na opinião de Filinto Lima, o grande desafio de 2026 será o da falta de docentes, mas também a necessidade de reforçar o número de terapeutas, mediadores linguístico-culturais, técnicos especializados e assistentes operacionais. “Para além de desafio, revela-se uma necessidade premente, em benefício do aumento da qualidade das aprendizagens e da Escola Pública”, sublinha.Cristina Mota, porta-voz da Missão Escola Pública (MEP) - um movimento apartidário de professores - também não tem “grandes expectativas para 2026” e aponta várias preocupações. “Ano novo, problemas velhos. Após dois anos de legislatura do atual ministério nas escolas não se registaram alterações significativas no dia a dia. O que se tem verificado é um discurso público propagandista, em claro contraste com as medidas tomadas e com aquilo que se vive diariamente nas escolas”, ressalva. Cristina Mota acusa o MECI de implementar “medidas avulsas, apresentadas como respostas de emergência, temporárias, mas que acabam por se instalar”. “Estes remendos sucessivos contribuem para o desgaste da profissão docente, para a falta de atratividade da carreira e para o agravamento do declínio da educação e da escola pública”, defende. A falta de professores, diz, teve como consequência “a diminuição ainda maior do nível de exigência para o acesso à docência, depois de já ter sido reduzido em 2023”. Para a MEP, os discursos recentes do Governo “apontam nesse sentido”, “admitindo a lecionação por docentes não profissionalizados, nomeadamente no 1.º ciclo, e a diminuição dos requisitos para a habilitação própria”. Cristina Mota garante tratar-se de uma opção que “contribuirá de forma significativa para o declínio das aprendizagens, para a degradação da qualidade do ensino e para o agravamento das desigualdades”. “Defender este caminho é negar a importância das ciências da educação e da especialização de uma profissão central na formação dos cidadãos. Tememos que, em 2026, o facilitismo venha a assumir-se como a palavra de ordem do MECI”, conclui.Escolas privadas com os mesmos desafios do setor públicoPara João Trigo, diretor do Colégio Efanor, Matosinhos, em 2026, a escola continuará a enfrentar muitas alterações, “num mundo marcado pela complexidade, desigualdades, mudança acelerada, perda da cultura escolar e dificuldades crescentes em cada jovem encontrar o sentido para a sua vida”. Ao DN confessa que a sua maior apreensão é a mesma da dos diretores das escolas públicas: a falta de professores. “Nesta matéria, público e privado estão no mesmo barco e com a mesma dificuldade”, afirma. Contudo, o responsável entende que, neste contexto, o privado tem “um problema acrescido”. Isto porque, explica, o MECI tem lançado concursos após o início do ano letivo (como o concurso extraordinário, cujo resultado foi conhecido esta semana). João Trigo critica a situação atual e a solução que o Governo tem em curso, dizendo estar a “gerar instabilidade em muitas escolas, deixando a meio do ano letivo turmas de jovens cidadãos portugueses sem professores para solucionar o problema de outros jovens portugueses”. “Ao lançar concursos para colocação de professores a todo o momento, com o ano letivo em curso, sem criar regras que impeçam que os alunos da escola privada fiquem sem professor para que os alunos da escola pública tenham professor”. Sendo ambos os setores parte de um mesmo sistema, tutelados pelo mesmo ministério, é algo que não se consegue entender”, lamenta. “A falta de professores não é apenas um problema logístico. É um problema emocional”O novo ano, “com problemas idênticos”, levanta questões que ultrapassam a falta de recursos humanos e também se centram na saúde mental. É essa a convicção de Alfredo Leite, especialista em Psicologia Organizacional e da Educação e Fundador da “Mundo Brilhante”, que alerta para a instabilidade dos alunos perante a falta de docentes. “Em 2026, se nada estrutural mudar, a escola vai viver mais instabilidade de horários e mais desigualdade silenciosa. Alunos com rotinas e apoio em casa aguentam, alunos sem isso desorganizam-se mais depressa”, explica. Para o especialista, “a falta de professores não é apenas um problema logístico, é um problema emocional”, isto porque, “quando faltam adultos estáveis, a escola perde previsibilidade, o cérebro entra mais facilmente em modo de ameaça: aumenta a irritação, a indisciplina, a ansiedade e o conflito” e isso “consome os alunos e destrói os professores”. E aponta para o que denomina como “ironia cruel”: “Quanto mais professores faltam, mais professores acabam por faltar. A instabilidade alimenta-se a si própria.” Alfredo Leite frisa também a pressão “sobre quem fica” levando a “mais burnout, mais gestão de crise e menos tempo para o que realmente educa: relação, atenção e exigência justa”. O especialista prevê ainda que “o tema dos smartphones vá subir ainda mais na agenda, porque está a corroer precisamente aquilo de que a escola depende: atenção sustentada e autocontrolo”. .Norte e Centro são as regiões que vão perder mais professoresSegundo o Estudo de diagnóstico de necessidades docentes de 2025 a 2034, divulgado recentemente\u0007pela Nova School of Business and Economics, dos cerca de 122 mil professores que lecionavam em 2024/25, apenas 76 mil deverão permanecer ativos até 2034/35. Serão, assim, mais \u0007de um terço dos docentes do sistema educativo que \u0007se vão “perder” em dez anos. Até 2029/2030 serão necessários 20 mil novos professores e, até 2034/2035, cerca de 38 mil. O documento alerta para a necessidade \u0007de recrutar cerca de 3800 professores por ano. Há ciclos onde a carência será mais notória, sendo o 3.º ciclo \u0007e Secundário aquele que \u0007mais vai precisar de novos diplomados. As disciplinas mais críticas são Português (3639 professores), Matemática (2322) e Física \u0007e Química (1866). No que se refere às zonas do país com maior escassez de docentes, Lisboa deixará de liderar as maiores necessidades, sendo as zonas Norte e Centro as \u0007que passarão a ser mais críticas e com o maior número de aposentações. Até 2035, no Centro, 43% dos docentes vão reformar-se. Segue-se o Norte, com 39%, o Alentejo e Lisboa, ambas com 35% de saídas e o Algarve, com 28%.