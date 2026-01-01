Leia aqui o DN desta sexta-feira, 2 de janeiro

"Centenas de aposentações a meio do ano letivo agravam falta de professores". Esta é a manchete do DN desta sexta-feira, 2 de janeiro, edição de fim de semana.O 2.º período arranca com menos 310 professores por aposentação. Este número reflete apenas as reformas dos subscritores da Caixa Geral de Aposentações. A quantidade de reformados pode ser superior. Comunidade escolar está preocupada.Em destaque fotográfico nesta primeira página estão as melhores fotos de 2025 pelos fotojornalistas do DN.Descarregue aqui o pdf com a edição eletrónica do DN:.Outros destaquesPresidenciais: Justiça domina e beneficia Ventura. Marques Mendes está "preso" ao Governo.Mercados: Investimento em imobiliário comercial atinge três mil milhões de euros em 2025, um máximo de cinco anos. Municípios: Cinco décadas depois, o poder local enfrenta "desafios muito sérios" e pede reformas para se valorizar.Suíça: "Momento de alegria transformou-se em tragédia" com pelo menos 40 mortos em Crans-Montana.Televisão: Vasco Mendonça cria série que é uma "carta de amor à ópera". Nações Unidas: Irá uma mulher latino-americana suceder a Guterres à frente da ONU? . Leia também o suplemento económico Dinheiro Vivo, que acompanha o DN:.Leia aqui o Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 2 de janeiro