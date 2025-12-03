Revista de imprensa. O acordo da FPF com uma corretora sem licença e as escutas com Costa

O Público avança esta quarta-feira, 3 de dezembro, que a Federação Portuguesa de Futebol fez um acordo com uma corretora financeira que não tem licença em Portugal. A empresa australiana a VT Markets, que oferece serviços de negociação em moedas, metais preciosos e matérias-primas, consta dos alertas dos reguladores financeiros do Reino Unido, Itália, Bélgica e Dinamarca.Destaque ainda para uma notícia que dá conta que os guardas no Linhó estão em greve há um ano, mas continuam a receber salário completo. Quem está em greve não deixa de trabalhar. Alegando razões de segurança, guardas exigem que reclusos que não estudam nem trabalham fiquem fechados 22 horas por dia. O Jornal de Notícias diz, a propósito da hospitalização e cirugia ao Presidente da República, que mais de dois milhões de portugueses são afetados por hérnias.Neste jornal destaque ainda para as mortes por acidentes ferroviários, que não estão a diminuir. Em 2024, 54 pessoas perderam a vida na linha de comboio.O Correio da Manhã destaca que há mais 60 milhões para trocar de eletrodomesticos no âmbiti do prgrama E-Lar.Este jornal avança ainda que a antiga locutora de rádio e apresentadora de televisão Olga Cardoso sofreu um AVC e está no hospital.No Diário de Notícias destacamos que a OCDE quer mais aumentos de impostos ambientais e sobre o imobiliário em Portugal e também uma entrevista a Catarina Martins, anriga coordenadora do Bloco de Esquerda e candidata à presidência da República..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 3 de dezembro.A revista Sábado traz esta semana todas as escutas com António Costa no âmbito da OPeração Influencer. "São perto de 50 as comunicações de António Costa intercetadas. O ex-presidente do Supremo alertou para riscos de escrutínio da ação política pela justiça, mas outra decisão deste tribunal validou a manutenção das conversas num processo que escutou mais de 20 pessoas, apanhando na rede desabafos, cunhas, a gestão do governo e do PS", lê-se.O Negócios diz que o Governo quer resolver a crise na habitação por via dos impostos. Na construção própria IVA é pago a 23% e Fisco devolve a diferença em 150 dias.O Observador tem uma análise à árvore genealógica de Gouveia e Melo e diz que este é primo de Ventura, bisneto de um general espírita e descendente de italianos.