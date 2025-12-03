Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mathias Cormann, secretário-geral da OCDE.
Mathias Cormann, secretário-geral da OCDE.Mohammed Badra
Economia

OCDE quer mais aumentos de impostos ambientais e sobre o imobiliário em Portugal

Novas previsões da organização dos chamados países ricos revêem em alta o crescimento da economia portuguesa em 2026. Défice público de 0,6% do PIB no ano que vem, o dobro face ao previsto em junho.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Impostos
ISP
previsões económicas
OCDE
Carga Fiscal
IMI
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt