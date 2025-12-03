OCDE quer mais aumentos de impostos ambientais e sobre o imobiliário em Portugal

Depois das sucessivas insistências da Comissão Europeia (CE) para que Portugal acabe com a subsidiação ou os apoios aos combustíveis de origem fóssil (ISP - Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Taxa de Carbono), também a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) vem dar força a essa ideia.No estudo dedicado a Portugal, divulgado esta terça-feira, sob o chapéu do novo relatório semestral com as perspetivas económicas (outlook) para os países mais desenvolvidos do mundo, a OCDE recomenda vivamente que o governo português e outras autoridades competentes (como as autarquias) aumentem a carga fiscal ambiental (onde figura o ISP) e a tributação sobre os imóveis (onde o mais importante é o IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis).No caso português, a organização liderada por Mathis Cormann sublinha que "o reforço da tributação ambiental e dos impostos recorrentes sobre os imóveis, designadamente sobre as casas devolutas, salvaguardando ao mesmo tempo a proteção dos grupos vulneráveis, ajudaria o país a alcançar objetivos climáticos ambiciosos e concederia margem para aliviar a carga fiscal sobre os trabalhadores com salários mais baixos".Esta "recomendação" acompanha em tudo o que tem sido defendido por outras entidades, como a CE ou o Fundo Monetário Internacional (FMI), que pugnam pela menor tributação do trabalho (IRS), compensando a quebra de receita com mais cobrança de impostos de índole ambiental (agravar mais o ISP traduz-se um desincentivo ao consumo de combustíveis poluentes, por exemplo, defendem as instituições oficiais).Há uma semana, questionado sobre o caso de Portugal na conferência sobre a avaliação dos países no âmbito do Semestre Europeu, o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis, manteve a pressão, observando que muitos países da União Europeia "estavam a implementar medidas de apoio energético na sequência da crise após a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas, neste momento, a situação estabilizou e consideramos necessário que os Estados eliminem gradualmente essas medidas para melhorar a sustentabilidade orçamental", Segundo Bruxelas, no relatório anual sobre Portugal avançado em junho passado, "as receitas provenientes dos impostos ambientais e sobre a propriedade estão a diminuir", tendo o seu peso caído de um equivalente de 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 para 2% em 2023.É certo que "as receitas provenientes dos impostos sobre a poluição e os recursos naturais estão a aumentar (de 0,7% do total das receitas dos impostos ambientais em 2019 para 1,9% em 2023), mas continuam a ser relativamente baixas em termos percentuais"."As receitas do imposto sobre o imobiliário diminuíram ligeiramente entre 2019 e 2023, passando do equivalente a 2,2% do PIB para 2,1%, e estão em linha com o nível médio da UE a 27 países". "No entanto, as receitas do imposto recorrente sobre a propriedade imobiliária [IMI] continuam a ser relativamente baixas", em Portugal, equivalem a 0,6% do PIB contra 0,9% na Europa, em média, indica Bruxelas.Para a Comissão Europeia, o problema é que "os combustíveis fósseis são subsidiados e que isso traz implicações tanto fiscais como ambientais"."Os preços da gasolina e do gasóleo em Portugal estão próximos da média da UE. O imposto especial de consumo sobre os combustíveis e os produtos energéticos, o imposto sobre o carbono e o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) representam mais de metade do preço final do gasóleo e da gasolina", mas Portugal "tem um número significativo de subsídios aos combustíveis fósseis sem uma data de eliminação gradual prevista antes de 2030, incluindo, a redução do imposto especial de consumo sobre a gasolina e o gasóleo e as isenções para a utilização de gasóleo nos transportes públicos ou pelas empresas de transporte de mercadorias", observa Bruxelas.Para a CE, neste desenho fiscal, "os subsídios aos combustíveis fósseis que não combatem a pobreza energética de forma direccionada, que não respondem a preocupações genuínas de segurança energética, que dificultam a electrificação e que não são essenciais para a competitividade industrial poderiam ser considerados para eliminação gradual prioritária". Os apoios do Estado ao consumo de combustíveis "são particularmente prejudiciais do ponto de vista económico e ambiental", pelo que Bruxelas quer ver "reduções e isenções fiscais para o gasóleo utilizado pelas empresas de transporte de mercadorias, locomotivas ferroviárias e transportes públicos".Economia melhora, défice regressaNas novas previsões para Portugal, a OCDE antecipa um crescimento maior do que previa: a economia deve avançar 2,2% em vez de 1,9% (em junho), mas este reforço não chega para evitar que as contas públicas resvalem de uma situação de excedente para um défice público equivalente a 0,6% do PIB no ano que vem.Em junho, a OCDE previa um saldo público negativo de 0,3%, ou seja, duplicou o valor da projeção.Ambos os prognósticos comparam com o valor otimista do Ministério das Finanças, no Orçamento do Estado (OE 2026), que visa manter o excedente e entregar 0,1% do PIB no ano que vem.De acordo com o novo outlook, a política orçamental de Portugal "deverá manter-se expansionista em 2026, com uma flexibilização orçamental prevista de cerca de 0,5% do PIB", que o excedente deste ano desaparece e passa novamente a défice, para os referidos 0,6% do PIB em 2026.Recorde-se que, para este ano de 2025, a OCDE estima agora um excedente de 0,1% do PIB este ano (diz 0,2% há seis meses), contra 0,3%, segundo o OE 2026 elaborado pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento."Prevê-se que as despesas provenientes das subvenções do Plano de Recuperação (PRR) aumentem de 0,7% do PIB em 2024 para 1,4% em 2025 e 1,4% em 2026, impulsionando o investimento sem afetar o equilíbrio orçamental, enquanto os desembolsos de empréstimos do PRR devem aumentar de 0,2% do PIB em 2025 para 0,6% em 2026", diz a organização sediada em Paris no outlook divulgado esta terça-feira."A atividade também será apoiada por salários mais elevados na função pública, por uma nova redução do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS), cortes nos impostos sobre as empresas (IRC) e aumento das despesas com a defesa", acrescenta a entidade chefiada por Mathias Cormann.Ainda em Portugal, mas nas pensões, a organização defende uma "redução nas opções de reforma antecipada" e um "reequilíbrio das despesas com políticas do mercado de trabalho, direcionando-as para formação e aconselhamento". Tudo isto "poderia contribuir para impulsionar o emprego".