Leia aqui o DN desta quarta-feira, 3 de dezembro

"OCDE quer Portugal a agravar impostos ambientais e sobre o imobiliário". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira, 3 de dezembro.Novas previsões da organização dos chamados países ricos revêem em alta o crescimento da economia portuguesa em 2026, mas este reforço não chega para evitar que as contas públicas resvalem de uma situação de excedente para um défice público equivalente a 0,6% do PIB no ano que vem, o dobro face ao que a OCDE calculava em junho ainda sem o OE2026 na mão. No novo estudo, pede aumentos de alguns impostos.Em destaque fotográfico na capa está Catarina Martins, candidata às Presidenciais 2026, em entrevista ao DN: “Podiam ter-se outras soluções quando Costa se demitiu. Marcelo Rebelo de Sousa descredibilizou instituições”.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:. Outros temas:- Orçamento Lisboa. Carris lidera investimento com 250 milhões. Verba para Higiene Urbana cresce 50%- Entrevista a Bino Maçães, selecionador dos campeões Sub-17: “Estes dois títulos não lhes vão dar nada no futuro, se não continuarem a trabalhar”- Cultura. Um centro de arte digital que quer atrair público e criadores ao Algarve.- Portugal lidera desigualdade na saúde na UE: mulheres vivem muito menos anos saudáveis do que homens.- Greve Geral. Confederação do Turismo contra, prevê adesão fraca- Negociações. Putin ameaça guerra contra a Europa antes de reunião sobre a paz na Ucrânia- Corrupção- Diplomacia da UE sob suspeita após detenção de Mogherini- Património. Florença é a “lição” para Portugal sobre como gerir turismo e AL