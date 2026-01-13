Revista de imprensa. O acesso aos cuidados de saúde e a crise industrial a Norte

O relatório sobre Acesso a Cuidados de Saúde, está em destaque no Diário de Notícias e no Público desta terça-feira, 13 de janeiro. Os portugueses estão mais doentes e com dificuldade em comprar medicamentos, realça o DN; Mais de 50% das primeiras consultas em 2025 feitas fora de tempo, escreve o Público na primeira página..Leia aqui o DN desta terça-feira, 13 de janeiro. No Público lê-se ainda que a CP admite fazer ajustes no passe ferroviário para corrigir "viagens-fantasma". Em causa está o facto de muitos utilizadores reservarem lugar para a estação anterior àquela que irão de facto usufruir de forma a conseguir lugar, o que impede outros de terem acesso a esse lugar.O Jornal de Notícias diz que a crise industrial a Norte contraria queda global na taxa de desemprego.No Correio da Manhã lê-se que José Castelo Branco admite excessos na relação com a mulher. "Peço perdão a Betty", diz. E acrescenta: "Não pode partir sem saber que eu sempre a amei".O Negócios diz que as vendas de carros já estão acima das de pré-covid. "A quebra de 35% que o mercado de automóveis ligeiros de passageiros português sofreu em 2020, devido à pandemia da covid-19, demorou cinco anos a ser ultrapassada. A recuperação foi gradual, mas em 2025 o número de carros novos superou mesmo os valores de 2019, com 225.039 unidades contra 223.799. E ficou mesmo a curta distância das cifras de 2018, quando foram matriculados 228.327 veículos", lê-se.O Eco destaca uma entrevista ao comissário Europeu para a Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, que destaca papel estratégico de Portugal e revela que sugeriu ao Governo um projeto de vigilância do flanco Mediterrâneo-Atlântico.