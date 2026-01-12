Leia aqui o DN desta terça-feira, 13 de janeiro

Novo relatório sobre a saúde em Portugal faz manchete do DN deste dia:Portugueses estão mais doentes e com dificuldade em comprar medicamentos Nova School of Business and Economics divulga esta terça-feira resultados do inquérito sobre Acesso a Cuidados de Saúde, em 2025. Revela que houve mais episódios de doença e que o sistema de Saúde está mais desigual para a população. É “um problema gravíssimo”, que deve ser “corrigido”, alertam autores, Pedro Pita Barros e Carolina Santos.Na foto principal, a reportagem da campanha para as presidenciais:André Ventura faz tudo para exorcizar os fantasmas de uma segunda volta futuraEntre outras "chamadas", destacamos ainda: Lisboa. PS quer promotores imobiliários a ceder espaço para habitação pública..Veja a primeira página em detalhe: