Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Portugueses mais doentes e com mais dificuldade em comprar medicamentos em 2025
Maioria da população ainda recorre aos cuidados do Serviço Nacional de Saúde.
Sociedade

Portugueses mais doentes e com mais dificuldade em comprar medicamentos em 2025

Nova School of Business and Economics divulga esta terça-feira resultados do inquérito sobre Acesso a Cuidados de Saúde, revelando que houve mais episódios de doença e que o sistema de Saúde mantém barreiras que o tornam desigual para a população. É “um problema gravíssimo”, que deve ser “corrigido”, alertam autores, Pedro Pita Barros e Carolina Santos.
Publicado a
Loading content, please wait...
SNS
Relatório
Nova SBE
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt