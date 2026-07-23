Revista de imprensa. Novos juízos especializados em imigração e as prioridades de Carneiro para negociar o OE

No dia seguinte à morte de Luís Represas, os jornais desta quinta-feira destacam a carreira e vida do músico, mas há mais temas em destaque.O Público traz uma entrevista feita em parceria com a Renascença a José Luís Carneiro, na qual o íder do PS impõe duas grandes prioridades na negociação do Orçamento do Estado: “Valores constitucionais e segurança das pensões”. Carneiro avisa ainda que “remover os limites materiais à revisão constitucional é inegociável” para o PS e acredita que o primeiro-ministro não tentará mudar a Constituição com o Chega.Neste jornal lê-se ainda que só um dos 17 contratos da PJ com empreiteiro minhoto foi feito através de concurso. "Polícia Judiciária invocou questões de segurança para recorrer a regime excepcional de contratação pública que afasta procedimentos concorrenciais", diz.Um assunto que também está em destaque no Jornal de Notícias, que diz que os contratos e os ajustes diretos mais valiosos entre a Polícia Judiciária e a empresa Construbarcelos, com quem o ex-diretor e atual ministro da Administração Interna, Luís Neves, acertou trabalhos para a sua casa no Alentejo, foram escondidos de consulta pública, ou seja, nunca foram publicados no portal Base.O JN destaca ainda na sua primeira página que o Governo cria novos juízos especializados em imigração. Explica que o Governo vai discutir hoje, em Conselho de Ministros, uma proposta de reforma da justiça administrativa e fiscal que prevê a criação de juízos especializados em imigração e proteção internacional e o fim da concentração, em Lisboa, dos processos judiciais contra a AIMA. No Correio da Manhã lê-se que a PSP ignorou alerta de homicídio. Em causa está a morte de empreiteiro por trio vindo do Brasil. Um atestemunha terá ligado para o 112, mas a polícia não terá aparecido. O corpo da vítima só foi encontrado dois dias depois.No Expresso lê-se que os imigrantes indostânicos não asseguram descontos realizados em Portugal quando regressam ao país de origem. Diz que estudo do Observatório das Migrações mostra como acordos bilaterais da Segurança Social protegem mais os lusófonos mas deixam de fora as novas comunidades do subcontinente indiano.O Diário de Notícias traz em destaque um barómetro DN/Aximage, segundo o qual a maioria dos portugueses considera que as explicações dadas por Luís Neves são insuficientes..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 23 de julho.O Negócios destaca que as Finanças admitem que as metas da NATO exigem mais impostos. "Simulações do Ministério das Finanças estimam que, no melhor cenário, gastar 3,5% do PIB em Defesa possa trazer ganhos “positivos e duradouros” para o PIB, via aumento do investimento. Mas não o suficiente para que a despesa se pague sozinha, havendo opções orçamentais a fazer", escreve.O Eco avança que decisão do Tribunal Constitucional ameaça contribuições adicionais da banca para o Fundo de Resolução.