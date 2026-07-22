Ministro da Administração Interna disse na terça-feira que "ainda bem que foi aberta" uma investigação do Ministério Público.
Ministro da Administração Interna disse na terça-feira que "ainda bem que foi aberta" uma investigação do Ministério Público.Fernando Veludo / Lusa
Política

Barómetro DN/Aximage: Maioria considera que as explicações dadas por Luís Neves são insuficientes

Nem os eleitores da AD estão satisfeitos com respostas do ministro sobre ligações a um empreiteiro que fez contratos com a PJ. E a importância do caso é reconhecida por dois em cada três inquiridos.
Leonardo Ralha
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