Leia aqui o DN desta quinta-feira, 23 de julho

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Nuno Braga
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A manchete do DN desta quinta-feira é dedicada ao Barómetro DN/Aximage referente à polémica a envolver o ministro da Administração Interna:

Maioria considera que as explicações dadas por Luís Neves são insuficientes

Nem os eleitores da AD estão satisfeitos com respostas do ministro sobre ligações a um empreiteiro que fez contratos com a PJ. E a importância do caso é reconhecida por dois em cada três inquiridos.

Já a foto principal é dedicada a Luís Represas que morreu aos 68 anos, vítima de um cancro:

Luís Represas (1956-2026). Voz única em canções marcantes, como 'Timor'

Ainda se destaca a entrevista à embaixadora da República Dominicana, Patricia Villegas de Jorge:

“Gosto muito de ver a política portuguesa de abertura à Hispano-América”

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