Leia aqui o DN desta quinta-feira, 23 de julho

A manchete do DN desta quinta-feira é dedicada ao Barómetro DN/Aximage referente à polémica a envolver o ministro da Administração Interna:Maioria considera que as explicações dadas por Luís Neves são insuficientes Nem os eleitores da AD estão satisfeitos com respostas do ministro sobre ligações a um empreiteiro que fez contratos com a PJ. E a importância do caso é reconhecida por dois em cada três inquiridos.Já a foto principal é dedicada a Luís Represas que morreu aos 68 anos, vítima de um cancro:Luís Represas (1956-2026). Voz única em canções marcantes, como 'Timor'Ainda se destaca a entrevista à embaixadora da República Dominicana, Patricia Villegas de Jorge:“Gosto muito de ver a política portuguesa de abertura à Hispano-América” Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Veja a primeira página em destaque: