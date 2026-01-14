Revista de imprensa. Novo Banco avança para o Supremo contra Vieira e mensalidades de lares disparam

O Público traz esta quarta-feira, 14 de janeiro, os resultados de uma sondagem da Católica para este jornal, RTP e Antena 1, segundo a qual Ventura e Seguro estão em empate técnico, Cotrim de Figueiredo ocupa o terceiro lugar e Marques Mendes e Gouveia e Melo caem e estão empatados na quarta posição.Este jornal diz ainda que o Novo Banco avança para o Supremo contra Luís Filipe Vieira para limitar perdas de 160 milhões. "Após derrota na Relação de Lisboa, o Novo Banco tenta que o Supremo Tribunal de Justiça faça cair o processo que o torna accionista da Inland e Promovalor, de Luís Filipe Vieira", lê-se.O Jornal de Notícias destaca que a falta de mão de obra faz disparar mensalidades nos lares privados. As famílias denunciam aumentos recorde que podem atingir os 415 euros, enquanto as Misericórdias alertam para a escassez de cuidadores de idodo e pedem uma estratégia nacional.O Correio da Manhã destaca que "fungo mortal ataca hospitais". Refere-se ao candida auris, que estará associado a três mortes em Portugal.No Diário de Notícias o destaque vai para as queixas por ruído noturno em Lisboa, que levam o autarca Carlos Moedas a proibir a venda de álcool para consumo na rua. .Leia aqui o DN desta quarta-feira, 14 de janeiro.O Negócios escreve que os gigantes do PSI são os sextos mais generosos da Europa no dividendo. "O crescimento dos dividendos na Europa vai prosseguir em 2026 – e em Portugal não é exceção. As cotadas portuguesas que integram o índice Stoxx Europe 600 vão reforçar esta retribuição em 8% e mantêm a sexta posição na rendibilidade dos dividendos", lê-se.O Eco destaca que a Entidade das Contas oculta identidade dos doadores de doativos aos candidatos presidenciais. Estes estimam arrecadar mais de um milhão de euros em donativos particulares, mas eleitores não têm acesso à lista de financiadores das campanhas presidenciais.