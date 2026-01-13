Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Moradores queixam-se de que não conseguem descansar devido ao barulho nas ruas.
Moradores queixam-se de que não conseguem descansar devido ao barulho nas ruas. Gonçalo Villaverde / Global Imagens
Sociedade

441 queixas por ruído noturno levam Moedas a proibir venda de álcool para consumir na rua

Dados da autarquia lisboeta são de 2025. Comerciantes querem proibição do consumo na rua depois das 23h00 durante a semana e após as 00h00 às sextas, sábados e vésperas de feriados e não só a venda.
