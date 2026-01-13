Leia aqui o DN desta quarta-feira, 14 de janeiro

A regulação da vida à noite em Lisboa faz manchete do DN deste dia:441 queixas por ruído noturno levam Moedas a proibir venda de álcool para consumir na ruaDados são referentes a 2025 e recolhidos pela Divisão de Ambiente e Ruído. Autarquia prevê reforço de fiscalização. Associação de Comerciantes do Bairro Alto defende que devia ser proibido o consumo de bebidas alcoólicas na rua a partir das 23h00 durante a semana e após as 00h00 às sextas, sábados e vésperas de feriados e não só a venda.Na foto principal, a reportagem da campanha eleitoral:Marques Mendes foi a Fátima apelar à conversão de quem quer votar em Cotrim Ainda se sublinha a revolta no Médio Oriente: Trump incentiva protestos no Irão e alega que “a ajuda está a caminho”Descarregue no link abaixo a edição do DN:.Veja em detalhe a primeira página: