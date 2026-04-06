Revista de imprensa. Mercado de veículos elétricos cresce com guerra e reporte cripto obrigatório

O Público escreve esta segunda-feira que os accionistas portugueses nunca tiveram tão pouco peso no BCP. De acordo com o jornal, representam apenas 18% do BCP, atrás de capital chinês, angolano e anglo-saxónico. Em 2022, a proporção estava acima dos 30%. O Jornal de Noticias avança que o mercado dos veículos elétricos cresceu 22% desde o início da guerra. No mês de março, segundo ddaos da Associação Automóvel de Portugal citados pelo diário, venderam-se 17 903 unidades, mais 3231 do que em fevereiro. Neste jornal lê-se também que o registo de alojamentos locais está a regredir a nível nacional, verificando-se um número acentuado de cancelamentos por falta de seguro, desconformidades com a lei, cessações de atividade e recusa de instalação de novas unidades por parte dos municípios. Só entre dezembro de 2025 e o passado dia 3 desapareceram cerca de sete mil registos.O Correio da Manhã dá destaque ao caso de uma mulher que vai ser julgada por duplo homicídio por negligência na sequência da morte dos dois filhos, na altura com 2 e 3 anos, num acidente de viação em janeiro de 2021.No Diário de Notícias o destaque vai para o custo da dívida portuguesa, que sobe com a nova guerra..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 6 de abril.O Negócios diz que o reporte cripto para o Fisco é obrigatório para transações já deste ano e que as coimas chegam aos 22 mil euros. O jornal explica que a Autoridade Tributária passará a deter informação significativa sobre quem compra, vende ou guarda criptoativos, dificultando a vida aos contribuintes que não declarem ao Fisco.