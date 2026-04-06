Revista de imprensa. Mercado de veículos elétricos cresce com guerra e reporte cripto obrigatório
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Revista de imprensa. Mercado de veículos elétricos cresce com guerra e reporte cripto obrigatório

Leia os destaques da imprensa desta segunda-feira, 6 de abril.
Sofia Fonseca
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O Público escreve esta segunda-feira que os accionistas portugueses nunca tiveram tão pouco peso no BCP. De acordo com o jornal, representam apenas 18% do BCP, atrás de capital chinês, angolano e anglo-saxónico. Em 2022, a proporção estava acima dos 30%.

O Jornal de Noticias avança que o mercado dos veículos elétricos cresceu 22% desde o início da guerra. No mês de março, segundo ddaos da Associação Automóvel de Portugal citados pelo diário, venderam-se 17 903 unidades, mais 3231 do que em fevereiro.

Neste jornal lê-se também que o registo de alojamentos locais está a regredir a nível nacional, verificando-se um número acentuado de cancelamentos por falta de seguro, desconformidades com a lei, cessações de atividade e recusa de instalação de novas unidades por parte dos municípios. Só entre dezembro de 2025 e o passado dia 3 desapareceram cerca de sete mil registos.

O Correio da Manhã dá destaque ao caso de uma mulher que vai ser julgada por duplo homicídio por negligência na sequência da morte dos dois filhos, na altura com 2 e 3 anos, num acidente de viação em janeiro de 2021.

No Diário de Notícias o destaque vai para o custo da dívida portuguesa, que sobe com a nova guerra.

Revista de imprensa. Mercado de veículos elétricos cresce com guerra e reporte cripto obrigatório
Leia aqui o DN desta segunda-feira, 6 de abril

O Negócios diz que o reporte cripto para o Fisco é obrigatório para transações já deste ano e que as coimas chegam aos 22 mil euros. O jornal explica que a Autoridade Tributária passará a deter informação significativa sobre quem compra, vende ou guarda criptoativos, dificultando a vida aos contribuintes que não declarem ao Fisco.

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