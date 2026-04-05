Leia aqui o DN desta segunda-feira, 6 de abril

Custo da dívida já sobe com a nova guerra. Esta é a manchete da edição desta segunda-feira, 5 de abril, do Diário de Notícias. Para Portugal, subida das taxas de juro é sensível porque, apesar da rota de descida do peso da dívida, país continua com níveis elevados de endividamento que têm de ser pagos com excedentes orçamentais e/ou refinanciados com novo endividamento. A mais recente previsão do Governo aponta para um acréscimo de 600 milhões nos encargos com a dívida em 2026Em destaque ainda a sobrevivência a crédito: cada vez mais famílias sem outra forma de comprar bens básicos.Descarregue o DN no link abaixo:.O destaque fotográfico vai para o Vaticano. Na sua primeira Páscoa como papa, Leão XIV apela à esperança contra a “violência da guerra”.Outros destaques:À ameaça de “inferno” de Trump, Irão adverte que “região vai arder”Vida de Marcelo depois de Belém tem livros e escolas, enquanto a política fica à porta fechadaMarta Temido: “Não reconheço ao primeiro-ministro conhecimento setorial para falar de caos na Saúde deixado pelo PS”Lisboa. Uma infração a cada dois dias por venda de bebidas alcoólicas para consumo na rua I Liga. Nice e Ajax assombram Francesco Farioli e o FC Porto na reta final do campeonatoArtemis II. O dia em que o Homem chega ao lado obscuro da LuaLuís Portela: “O meu interesse pelo espiritual começou quando eu era jovem, mas, perspetivando as coisas, sob o ponto de vista científico”