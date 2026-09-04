Revista de imprensa. Mais crianças que mulheres em abrigos e um em cada cinco jovens está desempregado

O Expresso destaca esta sexta-feira, 4 de setembro que as crianças já são a maioria nas casas-abrigo para vítimas de violência doméstica. O semanário indica que pela primeira vez há mais crianças (688) do que mulheres (681) nestes refúgios para quem tem de sair da casa onde vive e que a PSP e a GNR registaram 15 mil ocorrências por violência doméstica desde janeiro.

O jornal faz ainda um balanço dos primeiros seis meses da presidência de Amónio José Seguro, concluindo na primeira página que este está focado na relação com Montenegro, e avança que há mais turmas sem professor no início deste ano escolar do que em 2025.

O Público avança que o limite de voos noturnos em Lisboa só foi cumprido em duas semanas dste ano a propósito do lançamento de uma plataforma de acompanhamento de voos noturnos pela Associação Zero.

Este jornal conta ainda que em oito anos, 79 viaturas e 29 barcos apreendidos foram atribuídos a uso público, segundo os

os números do relatório do Gabinete de Recuperação de Activos, um organismo criado na dependência da Polícia Judiciária (PJ) que tem como objectivo a localização de bens que sejam adquiridos com proveitos do crime ou que não correspondam ao património declarado dos criminosos podendo, por isso, ser declarados perdidos a favor do Estado.

O Jornal de Notícias conta que o trabalho está em níveis históricos, mas um em cada cinco jovens está desempregado. "O desemprego jovem continua a subir e encontra-se substancialmente acima da média da União Europeia (UE): 20,1% para 15,1%, respetivamente. O valor é semelhante à percentagem de imigrantes (18,6%) que descontam para a Segurança Social", lê-se.

O Correio da Manhã destaca que vítima do gangue do Rolex foi condenado por burla milionária. Conta que o condutor que atropelou ladrão na semana passada, em Lisboa, foi condenado em julho por burlar o médico Fernando Póvoas em 1,2 milhões de euros.

O Nascer do Sol diz que o discurso de Luís Neves não convence o presidente da República. "Acabou a paz podre entre Belém e São Bento. António José Seguro pediu celeridade ao PGR. E interrompeu as férias para reagir a ataque de Hugo Soares", lê-se.

No Diário de Notícias destaca que Governo prepara Orçamento para 2027 com pouca margem para grandes medidas.