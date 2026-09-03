Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 4 de setembro

O palmarés de Portugal em Taranto é o grande destaque deste DN Sport:32 medalhas. jogos do mediterrâneo projetam nova geração de talentosPortugal encerrou a participação nos Jogos do Mediterrâneo com um total de 32 medalhas, metade delas de ouro, sete pratas e nove bronzes, naquele que foi o melhor desempenho nacional de sempre na competição. Em Oran 2025 tinham sido sete primeiros lugares, num total de 25 medalhas . Agora, os pódios conseguidos em Taranto 2026, Itália, chegaram nas mais variadas disciplinas, do atletismo ao padel, do judo à natação, do ciclismo ao futebol feminino, dando excelentes sinais do elevar do nível dos atletas portugueses, em pleno ciclo olímpico para Los Angeles 2028.Destaque ainda para a entrevista a Teresa Portela: “Sinto que foi a canoagem que me escolheu”Descarregue o suplemento na íntegra no link abaixo:.Veja esta "primeira" em detalhe: