Leia aqui o DN desta sexta-feira, 4 de setembro

A manchete do DN deste dia vai para:Governo prepara Orçamento para 2027 com pouca margem para grandes medidasO país chega ao habitual período da entrega e discussão do OE para 2027 numa posição mais sólida do que em anos anteriores. Financeiramente está mais saneado, mas a margem política e financeira está cada vez mais apertada para responder às exigências do lado da despesa, dos grandes investimentos e das contingências.Esta é uma notícia para ler no Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN, que pode descarregar aqui:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 4 de setembro.Já na foto principal, Espanha:Pedro Sánchez cercado devido à crise migratória em Ceuta E ainda se destaca:Avante! 50 anos de Festa: a juventude que o PCP procura transformar em futuro E também se sublinha:Novo partido à direita do Chega. Reconquista prepara transformação em partido e conta eleger deputadosEste é ainda dia de DN Sport, que destaca o grande palmarés português em Taranto. Descarregue no link abaixo:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 4 de setembro.Leia a edição eletrónica do DN descarregando o link:.Veja a primeira página do jornal em detalhe: