Revista de imprensa. Kristin faz 6 mil milhões de prejuízos e deita ao chão 8 milhões de árvores só em Leiria

Os prejuízos da depressão Kristin podem chegar aos seis mil milhões de euros, segundo diz esta sexta-feira, 20 de fevereiro, ao Público Paulo Fernandes, presidente da estrutura de missão “Reconstruir a Região Centro”. Mas em destaque neste jornal está também a subida das contribuição dos imigrantes para a Segurança Social, em 8,5 vezes. Um tema que também encontra no Diário de Notícias, que dá o maior destaque da primeira página à detenção do ex-princípe André e à decisão de Carlos Moedas de mandar encerrar 40% dos Alojamentos Locais em Lisboa por inatividade..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 20 de fevereiro.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 20 de fevereiro.O Expresso diz que só em Leiria, na sequências das intempéries, caíram até 8 milhões de árvores, o que representa um “pasto para incêndios”.O Jornal de Notícias traz a história de um técnico que desviou milhares de dados pessoais da Cimpor para ex-colegas processarem a empresa. O Supremo validou agora o despedimento com justa causa.O Correio da Manhã traz a revelação de um documentário da BBC sobre aquele que o jornal diz ser o "maior pedófilo português": PJ salva duas crianças de orgia com predador.O Nascer do Sol titula que homem de Salgado é figura-chave para Sócrates. Diz que a MP abriu esta semana um novo inquérito ao ex-primeiro-ministro, Carlos Santos Silva e José Paulo Pinto de Sousa por causa da venda da moradia da Malveira. Segundo o jornal, Hélder Bataglia, antifo administrador do BESA e da ESCOM, está por trás deste negócio.No Negócios lê-se que os Cortes salariais por faltas ou greve variam segundo a empresa e criam situações injustas. O jornal explica que o Código do Trabalho permite que os descontos salariais aplicados por faltas de curta duração ou por um dia de greve tenham grandes diferenças para situações iguais. Há empresas que cortam um valor menor, outras que descontam um valor 38,5% mais penalizador e outras que usam os dois.