Leia aqui o DN desta sexta-feira, 20 de fevereiro

Câmara de Lisboa cancelou 40% dos alojamentos locais a cidade por estarem inativos. Esta é a manchete do DN desta sexta-feira, 20 de fevereiro. Autarquia foi a primeira do país a concluir, no início do mês, o processo de limpeza de licenças ‘fantasma’ de AL que não fizeram prova de vida. Foram cancelados perto de sete mil registos que estavam inoperacionais.Descarregue abaixo a edição eletrónica do jornal:.O destaque fotográfico vai para o caso Epstein. Detido por revelar informações, André passou a ser Andrew para sempre.Outros destaques:Contribuições. Imigrantes representam 17,6% dos contribuintes da Segurança SocialSaúde. Ministério pede “soluções urgentes” para resolver listas de espera na cardiologia do norte Ana Abrunhosa: "As pessoas confiaram e essa é a minha maior alegria”Diplomacia Rui Moreira vai ser o novo embaixador de Portugal na OCDEJogos paralímpicos de inverno. Diogo Carmona: “Às vezes precisamos de ver um exemplo para saber que somos capazes”EUA. Como Rubio passou de “Pequeno Marco” a polícia bom de Trump .Descarregue no link abaixo a edição desta sexta-feira do suplemento de economia Dinheiro Vivo: