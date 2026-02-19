Leia aqui o DV desta sexta-feira, 20 de fevereiro

Câmara de Lisboa cancelou 40% dos alojamentos locais a cidade por estarem inativos. Este é o destaque principal do Dinheiro Vivo desta semana.Descarregue no link abaixo o suplemento completo:.Outros destaque:César Araújo, presidente da Anivec: “Nos últimos três anos, a dimensão da entrada de produtos asiáticos na Europa foi brutal” Reforço do PRR. Montenegro, o plano dos 12 trabalhos e os “pequenos défices” que são contas certas Computação Quântica. A revolução dos ‘qubits’ Majorana. Encontrado o ‘elo perdido’ para o computador quântico ideal?Consulting. Falta de previsibilidade nos fundos europeus “cria esquizofrenia”Air France/KLM: TAP pode vir a ocupar “lugar central na organização do grupo” .Descarregue no link abaixo a edição desta sexta-feira do Diário de Notícias: