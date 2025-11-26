Revista de imprensa. Juiz Carlos Alexandre lidera unidade de combate à corrupção no SNS

O Jornal de Notícias avança esta quarta-feira, 26 de novembro, que o juiz Carlos Alexandre vai liderar unidade de combate à fraude no SNS, que terá mandato de três anos e será composta por elementos da Polícia Judiciária e das Finanças. Diz que o magistrado será formalizado pelo Governo no cargo. O objetivo é consegyir uma poupança de 800 milhões de euros.O Público escreve que o Governo trava no recrutamento de novos profissionais para o SNS. Lembra que o limite à contratação de trabalhadores fixado para 2025 é de 1,9% quando em 2024 fora de 5%. Quadro Global de Referência do SNS faz uma revisão em baixa da maioria dos objetivos traçados até 2026.O Correio da Manhã dá destaque à alegada violação de um bombeiro num quartel do Fundão, que levou à detenção de 11 suspeitos.No Diário de Notícias destacamos que os médicos esgotam vagas de especialidades em que ganham mais e fogem de Medicina Familiar e Interna. .Leia aqui o DN desta quarta-feira, 26 de novembro.O Expresso antecipa o encontro desta quarta-feira entre Luís Montenegro e a UGT. "Ninguém acredita que seja possível travar a adesão da UGT à greve geral de 11 de dezembro, mas o Governo ainda tenta ter a assinatura da central sindical na concertação social para mudar a lei laboral", escreve.No Jornal de Negócios, uma entrevista a Carlos Tavares, em que o gestor promte abrir "novo capítulo" na Azores Airlines. A Newtour/Ms Aviation, que agora é Atlantic Connect Group, apresentou uma proposta melhorada, depois de garantir o apoio de pilotos e tripulantes. “Queremos fazer isto com os trabalhadores”, diz Carlos Tavares ao Negócios, salientando que este é um projeto “sério, profissional e rigoroso”.O Eco diz que as empresas contratam 1.305 imigrantes através da “via verde”. "Quase dois mil pedidos de visto entraram desde abril ao abrigo da "via verde" para contratar emigrantes. Destes, cerca de 67% já estão emitidos, segundo balanço do Governo", lê-se.