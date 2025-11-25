11 bombeiros voluntários do Fundão detidos por suspeita de abusos sexuais em "duvidosa praxe"

A Polícia Judiciária deteve onze bombeiros voluntários do Fundão esta terça-feira, 25 de novembro, por suspeita de abusos sexuais a um jovem de 19 anos.Segundo um comunicado da PJ, os suspeitos estão a ser acusados de dois crimes de violação e um de coação sexual, praticados "em duas ocasiões distintas, dentro do quartel do Fundão e de Soalheira".Tudo terá acontecido na sequência de uma praxe agressiva a que o jovem estava a ser sujeito. De acordo com a mesma nota, a vítima "foi sujeito a atos sexuais violentos, numa duvidosa praxe, pois seriam os seus dois primeiros serviços".Ainda segundo o comunicado, "a investigação teve o seu início numa queixa efetuada pela própria vítima, suportada e apoiada pelo Comando da referida corporação que, em todo o momento, colaborou com esta Polícia".Os detidos serão agora presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de adequadas medidas de coação.Em declarações à Lusa, José Sousa, comandante dos Bombeiros Voluntários do Fundão, disse que os bombeiros em causa vão ser alvo de um processo de inquérito interno.“Internamente, aquilo que se está a fazer, neste momento, é um processo de inquérito. Vamos averiguar se há motivo para uma ação disciplinar. Externamente, as autoridades competentes estão a ouvir os intervenientes”, explicou.