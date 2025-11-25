Leia aqui o DN desta quarta-feira, 26 de novembro

A manchete do DN desta quarta-feira, 26 de nobembro, vai para os cursos de Medicina:Médicos esgotam vagas de especialidades em que ganham mais e fogem da Medicina Familiar e InternaOs médicos melhores classificados para escolherem a especialidade no internato esgotaram as vagas de Dermatologia e Oftalmologia. “Fator económico é decisivo”, diz conselho da Ordem. No início desta semana, dos 2375 candidatos aos internatos, 1376 ainda não tinham escolhido especialidade e quase 100 já tinham desistido da candidatura. Sendo que especialidades basilares dos cuidados primário nos centros de saúde e hospitalares, como Medicina Familiar e Medicina Interna, tinham, respetivamente 520 e 164 vagas por preencher. Nova especialidade de Medicina de Urgência só tinha cinco candidatos.A foto principal ilustra as comemorações do 25 de Novembro na Assembleia da República, com o momento em que André Ventura remove os cravos vermelhos do púlpito. O título é:Marcelo fala de “temperança” num dia marcado por ataques com floresAinda se sublinha a entrevista ao embaixador Markku Keinänen: “Depois da Ucrânia, os finlandeses perceberam que já não precisavam da neutralidade”Descarregue no link em baixo a edição eletrónica do jornal:.Veja toda a primeira página em detalhe: