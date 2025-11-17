Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Revista de imprensa. Investigação às vendas ruinosas do Novo Banco e buscas no ICNF
Leonardo Negrão
Sociedade

Revista de imprensa. Investigação às vendas ruinosas do Novo Banco e buscas no ICNF

Veja os destaques da imprensa desta segunda-feira, 17 de novembro.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Grupo de espanhóis na mira da investigação às vendas ruinosas do Novo Banco, destaca esta segunda-feira, 17 de novembro, o Público. Segundo este jornal, negócio em Sesimbra permitiu desenrolar um novelo de ligações entre investidores espanhóis com um objectivo comum: ganhar dinheiro com imóveis desvalorizados do banco e cobertos por dinheiro público.

O Público diz também que o secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, enviou uma carta a Luís Montenegro na sexta-feira em que pede uma reunião para analisar o estado do processo de privatização da TAP.

Destaque ainda para uma entrevista a Catarina Martins, candidata à presidência. “Tenho a certeza de que a maioria da população repudia a Lei da Nacionalidade”, diz. A eurodeputada do Bloco de Esquerda acusa os restantes candidatos a Belém de “interferência” no direito dos trabalhadores à greve geral e defende que a reforma laboral proposta pelo Governo “está derrotada”.

O Expresso avança que MP e PJ investigam contrato do ICNF para gestão de ‘material lenhoso’ da Mata dos Medos. O jornal explica que as autoridades judiciais realizaram buscas nas instalações do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas tendo apreendido armas no gabinete de um dirigente, no âmbito de um processo relacionado com a execução de um contrato público para a gestão da mata integrada na Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, em Almada.

O Observador destaca que fazer exames do SNS no privado é "cada vez mais difícil". Os prestadores privados estão a romper as convenções com o SNS por causa dos baixos valores pagos por exame. O tempo de espera pode ser quase um ano mais elevado e reguladora já aplicou multas.

O Jornal de Notícias escreve que Portugal iguala países do Leste no tempo que se demora a chegar a um hospital. Segundo um relatório do Eurostat, em sete regiões do país, metade da população vive. amais de 15 minutos de uma unidade de saúde, mas há concelhos em que a viagem é superior a uma hora.

O Correio da Manhã tem em manchete o crime no Montijo em que pai e filho morreram baleados por sócio em restaurante. O atirador está em fuga.

No Diário de Notícias escrevemos que o PS vai viabilizar o Orçamento do Estado na especialidade com luta centrada nas pensões.

Revista de imprensa. Investigação às vendas ruinosas do Novo Banco e buscas no ICNF
Leia aqui o DN desta segunda-feira, 17 de novembro

O Negócios avança que a procura por fundos que dão vistos gold está a acelerar ainda mais depois de record de 2024. Traz ainda uma entrevista a Mário Mourão, secretário-geral da UGT, que defende que os três dias de férias não vão resolver o problema dos despedimentos e do ousourcing.

O Eco destava uma entrevista a Sandra Maximiano, presidente da Anacom, que diz que momento de "fricção" com as operadoras já passou e agora "é deixar o mercado funcionar". Para regular IA e plataformas vai contratar, de forma faseada.

revista de imprensa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt