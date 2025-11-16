Leia aqui o DN desta segunda-feira, 17 de novembro

A manchete do DN desta segunda-feira vai para o Orçamento do Estado:PS vai viabilizar OE na especialidade com luta centrada nas pensõesSocialistas continuam sem diálogo ativo com Governo PSD/CDS, mas garantirão estabilidade política, e querem acomodar subida permanente nas reformas sem colocar em causa as Finanças. E o destaque fotográfico vai para a seleção nacional de futebol.Festival de golos. 9-1 à Arménia deu a Portugal apuramento para o Mundial2026Também se destaca: Eleições. Dois advogados disputam presidência da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Veja a primeira página em detalhe: