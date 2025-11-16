Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
PS de Carneiro viabilizará Orçamento de Montenegro.
PS de Carneiro viabilizará Orçamento de Montenegro. Reinaldo Rodrigues
PS vai viabilizar OE na especialidade com luta centrada nas pensões

Socialistas continuam sem diálogo ativo com Governo PSD/CDS, mas garantirão estabilidade política e querem acomodar subida permanente nas reformas sem colocar em causa as Finanças.
