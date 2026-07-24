Revista de imprensa. Governo já decidiu sair de 17 empresas e Horta Osório convidado para voltar à banca nacional

O Público desta sexta-feira avança que o Governo já decidiu sair de 17 empresas e que grupo de trabalho recomenda mais vendas, como a gestora do autódromo do Estoril e a Mobi.E. Banco de Fomento e IdD podem ter minoritários.No Expresso lê-se que Montenegro resiste e empurra saídas para depois do verão. "Primeiro-ministro não quer mexer no Governo e tenta ganhar tempo para gerir as duas polémicas do momento. Fernando Alexandre pode passar na segunda fase, Luís Neves é mais incerto", diz o semanário.O Nascer do Sol também diz que Montenegro resiste a remodelar o Ministério da Administração Interna e fará tudo para manter Fernando Alexandre na Educação.Conta ainda que Luís Neves não entregou as suas declarações de rendimentos quando foi nomeado para diretor da Polícia Judiciária, em 2018, nem quando foi reconduzido por António Costa para o cargo, em 2021, como está obrigado. A primeira declaração que entregou foi em 2024 quando foi reconduzido por Montenegro.A morte de uma bebé de 18 meses esquecida em carrinha da creche em Almada faz manchete do Jornal de Notícias e do Correio da Manhã.O JN fala ainda dos contratos do Estado. "À boleia do Plano de Recuperação e Resiliência, foram reportados mais de 254 mil contratos públicos em 2025, num total de 24,77 mil milhões de euros. São mais 6,3 mil milhões face a 2024. Os ajustes diretos e as consultas prévias dominam a contratação e o peso destes negócios já representa 8% do Produto Interno Bruto", lê-se.O Correio da Manhã conta também que Sandra Felgueiras perdeu 151 mil euros no BPP. "De um crédito reconhecido de 165 613 euros no ex-banco liderado por João Rendeiro, a jornalista vai receber 13 911 euros", diz.No Diário de Notícias o destaque vai para um barómetro DN/Aximage, segundo o qual PS mantém-se à frente nas intenções de voto e Chega ultrapassa AD..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 24 de julho.Por ser sexta-feira, o DN traz os suplementos de Economia e Desporto, o Dinheiro Vivo e o DN Sport, respetivamente..Leia aqui o DV desta sexta-feira, 24 de julho.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 24 de julho.O Negócios destaca que famílias diversificam património e apostam mais em participações nas empresas e fundos. "Nos últimos 20 anos, o património das famílias mais do que duplicou. Os portugueses têm menos dívidas, investem mais nos mercados financeiros, mas as principais aplicações financeiras continuam a ser os depósitos", diz.Já o Económico avança que Horta Osório volta à banca nacional como não executivo do Novo Banco. "O BPCE convidou o banqueiro para a administração do Novo Banco como não executivo. O processo está no Banco de Portugal para avaliação. Horta Osório poderá ser vice-chairman", lê-se.O Eco avança que Portugal pede a Bruxelas mais uma reprogramação com PRR quase a chegar ao fim. "É a sétima e última reprogramação da bazuca europeia, entregue a seis semanas da conclusão do PRR. Objetivo é não ter de devolver verbas a Bruxelas por incumprimento", diz.