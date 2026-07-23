Leia aqui o DN desta sexta-feira, 24 de julho

Barómetro DN/Aximage faz manchete do DN desta sexta-feira, edição de fim de semana:PS mantém-se à frente nas intenções de voto e Chega ultrapassa ADO PS continua a liderar nas intenções de voto, o que sucede pelo quinto mês consecutivo, obtendo 29,2%, apenas uma décima abaixo do resultado do mês anterior, mas agora com seis pontos percentuais de vantagem em relação à AD, que iguala o mínimo que registou em maio (23,2%) e vê-se ultrapassada pelo Chega, cujos 26,4% ficam só aquém dos 26,8% obtidos em setembro de 2025, quando o partido de André Ventura ficou pela primeira vez à frente numa sondagem de âmbito nacional. Já na foto principal, o triplo salto: Antes do ‘último salto’, Nelson Évora tenta ser Campeão Nacional aos 42 anosE ainda se sublinha a Liga Europa:Benfica não venceu nem convenceu na estreia oficial da época: Encarnados perderam com o St. Gallen por 2-1 Descarregue o suplemento de Desporto do DN aqui:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 24 de julho.Este também é dia de Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 24 de julho.Descarregue a edição eletrónica completa do DN no link abaixo:.Veja a primeira página do jornal deste dia em detalhe: