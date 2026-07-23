Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 24 de julho

O atletismo é o grande destaque do DN Sport desta semana:Antes do publicitado 'último salto’, Nelson Évora vai tentar ser campeão nacional do triplo salto aos 42 anosCampeão Olímpico em Pequim2008 está inscrito nos Campeonatos de Portugal. Representa o modesto Juventude Ilhas Verdes dos Açores e terá em Tiago Luís Pereira o maior adversário. Também se destaca:Faltam 1415 dias para o Mundial 2030. Está Portugal à margem da 'guerra' pela final?Descarregue no link abaixo o suplemento completo:.Veja a "primeira" em detalhe: