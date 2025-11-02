Revista de Imprensa. Governo deixa de fora do PRR milhares de vagas em lares, creches e no SNS

Investimentos em wi-fi das escolas e milhares de vagas em lares, creches e no Sistema Nacional de Saúde (SNS) ficaram de fora do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), avança o Público deste domingo. O corte foi de 43 milhões de euros no SNS, 235 milhões no programa Escola Digital, 264 milhões em respostas sociais e 298 milhões no transporte sustentável. Já o JN traz uma notícia sobre herdeiros milionários que são acusados de falsificar faturas para fraude com obras em mansão no Porto. Segundo o Ministério Público (MP), os arguidos recorreram a um esquema de faturação falsa para pagar menos impostos e obter benefícios ilegítimos, incluindo a recuperação desta mansão.O Correio da Manhã destaca a Operação "Fora de Jogo", em fase de julgamento. De acordo com o jornal, o fisco quer cobrar milhões a estrelas do futebol.O semanário Sol publica sobre uma "guerra política" no Museu de Etnologia de Lisboa. Em causa está a exposição Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário. Num dos textos da mostra, consta que existe um a, "racismo sistémico" em Portugal, questão que se transformou num debate entre esquerda e direita.Na atualidade, todos os sites destacam o esfaqueamento de pelo menos dez pessoas em Inglaterra, além dos assuntos como a guerra na Ucrânia, as declarações de Trump sobre o conflito na Nigéria e os destaques do futebol..Revista de imprensa. Com preço recorde, portugueses desfazem-se de ouro por dinheiro a pronto.Revista de imprensa. Análise aos vídeos do Chega e de Ventura e os ganhos ilegais de ex-ministra e outros professores