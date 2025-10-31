Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Revista de imprensa. Análise aos vídeos do Chega e de Ventura e os ganhos ilegais de ex-ministra e outros professores
Leonardo Negrão
Sociedade

Revista de imprensa. Análise aos vídeos do Chega e de Ventura e os ganhos ilegais de ex-ministra e outros professores

Veja os destaques da imprensa desta sexta-feira, 31 de outubro.
Publicado a

Vídeos de Ventura e Chega sobre ciganos e imigrantes foram vistos 43 milhões de vezes em apenas 10 meses. É este o tema dominante do semanário Expresso esta sexta-feira, 31 de outubro.

Uma investigação do INESC TEC desenvolvida em parceria com o jornal, conclui que no universo de 1402 vídeos difundidos em 2025 a partir das contas oficiais de André Ventura e do Chega (sem incluir as contas dos outros dirigentes do partido) no TikTok, e até à véspera das eleições autárquicas de 15 de outubro, 325 vídeos estavam relacionados de alguma forma com ciganos ou com imigrantes, o que representa 23% do total. Segundo esta análise, entre os dez vídeos mais vistos da política portuguesa até ao momento no TikTok, sete são do Chega, quatro deles difundidos pela conta de Ventura.

O Nascer do Sol avança que a ex-ministra Elvira Fortunato e mais 28 professores, enre eles o seu marido, receberam milhares ilegalmente numa violação do regime de exclusividade. A conclusão é de uma auditoria da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, segundo a qual terão de devolver o dinheiro. A ex-ministra diz que agiram de boa fé, enquanto o diretor da Nova FCT vai pedir um parecer para saber como agir.

O Público escreve que Marcelo segura ministra e pede "acrdo de regime amplo" na Saúde. "Presidente da República avisa Governo que arrisca ter que fazer o 'caminho das pedras' porque deixou a reestruturação do executivo PS 'a meio da ponte'", escreve.

O Jornal de Notícias avança que as cirurgias no SNS feitas fora do horário de trabalho disparam. Segundo este jornal, estas cirurgias permitiram aumentar em 50% ou mais a produção total cirúrgica, no ano passado e no primeiro semestre deste ano.

O Correio da Manhã destaca a crise na habitação e diz que as pensões baixas atiram reformados para quartos.

No Diário de Notícias destacamos os resultados do Barómetro DN/Aximage: Chega em queda volta a colocar AD no topo das intenções de voto.

Revista de imprensa. Análise aos vídeos do Chega e de Ventura e os ganhos ilegais de ex-ministra e outros professores
Leia aqui o DN desta sexta-feira, 31 de outubro

O Negócios traz um especial sobre Poupança e diz ainda que o novo T-Roc protege Autoeuropa da crise dos chips Nexperia. A fábrica de Palmela está, por agora, tranquila, estando afastada uma paragem como aconteceu na Bosch. A Stellantis de Mangualde também não sente ainda os efeitos, mas em ambas as fabricantes a avaliação das condições de produção está a ser feita "semana a semana", diz o económico.

O Eco avança que as rescisões no Abanca estão acima do esperado com 77 trabalhadores de saída após compra do Eurobic.

