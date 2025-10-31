Revista de imprensa. Análise aos vídeos do Chega e de Ventura e os ganhos ilegais de ex-ministra e outros professores

Vídeos de Ventura e Chega sobre ciganos e imigrantes foram vistos 43 milhões de vezes em apenas 10 meses. É este o tema dominante do semanário Expresso esta sexta-feira, 31 de outubro.Uma investigação do INESC TEC desenvolvida em parceria com o jornal, conclui que no universo de 1402 vídeos difundidos em 2025 a partir das contas oficiais de André Ventura e do Chega (sem incluir as contas dos outros dirigentes do partido) no TikTok, e até à véspera das eleições autárquicas de 15 de outubro, 325 vídeos estavam relacionados de alguma forma com ciganos ou com imigrantes, o que representa 23% do total. Segundo esta análise, entre os dez vídeos mais vistos da política portuguesa até ao momento no TikTok, sete são do Chega, quatro deles difundidos pela conta de Ventura.O Nascer do Sol avança que a ex-ministra Elvira Fortunato e mais 28 professores, enre eles o seu marido, receberam milhares ilegalmente numa violação do regime de exclusividade. A conclusão é de uma auditoria da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, segundo a qual terão de devolver o dinheiro. A ex-ministra diz que agiram de boa fé, enquanto o diretor da Nova FCT vai pedir um parecer para saber como agir. O Público escreve que Marcelo segura ministra e pede "acrdo de regime amplo" na Saúde. "Presidente da República avisa Governo que arrisca ter que fazer o 'caminho das pedras' porque deixou a reestruturação do executivo PS 'a meio da ponte'", escreve.O Jornal de Notícias avança que as cirurgias no SNS feitas fora do horário de trabalho disparam. Segundo este jornal, estas cirurgias permitiram aumentar em 50% ou mais a produção total cirúrgica, no ano passado e no primeiro semestre deste ano.O Correio da Manhã destaca a crise na habitação e diz que as pensões baixas atiram reformados para quartos.No Diário de Notícias destacamos os resultados do Barómetro DN/Aximage: Chega em queda volta a colocar AD no topo das intenções de voto..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 31 de outubro.O Negócios traz um especial sobre Poupança e diz ainda que o novo T-Roc protege Autoeuropa da crise dos chips Nexperia. A fábrica de Palmela está, por agora, tranquila, estando afastada uma paragem como aconteceu na Bosch. A Stellantis de Mangualde também não sente ainda os efeitos, mas em ambas as fabricantes a avaliação das condições de produção está a ser feita "semana a semana", diz o económico.O Eco avança que as rescisões no Abanca estão acima do esperado com 77 trabalhadores de saída após compra do Eurobic.