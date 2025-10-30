Leia aqui o DN desta sexta-feira, 31 de outubro

Redução da despesa passará por regras para transporte de doentes e para medicamentos. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira, 31 de outubro.Ana Paula Martins não terá esta sexta-feira tarefa fácil no Parlamento quando for explicar aos deputados o OE2026 na especialidade, que prevê uma redução de 10% na despesa. O DN sabe que leva novas medidas, além das regras para tarefeiros e combate à fraude. Administradores querem saber “qual é, afinal, o plano de acesso a cuidados”.Descarregue a edição eletrónica do DN/Aximage no link abaixo:.O destaque fotográfico vai para o barómetro DN. Chega em queda volta a colocar AD no topo das intenções de voto OUTROS DESTAQUES:- Segurança. “Polícias identificam-se com farda e carteira profissional”: PSP ignora recomendação de IGAI- Presidenciais. Medialivre avança com queixa na AdC para travar debates na RTP, SIC e TVI- Acordo. Com a ajuda de Xi, Trump desenredou-se da teia criada por si próprio - Violência. Clima de guerrilha no Brasil sai das ruas e entra nos gabinetes- Processo. Real Madrid pede indemnização de 4500 milhões à UEFA pelo boicote à Superliga- Maria de Jesus Monge: “É uma imensa responsabilidade ser a guardiã destes tesouros. O MNAA é a casa de referência absoluta”- Feira. O Salão do Chocolate é também do pastel de nata e de azeites.Descarregue no link abaixo o suplemento Dinheiro Vivo: