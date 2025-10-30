Barómetro DN/Aximage. Chega em queda volta a colocar AD no topo das intenções de voto

É uma verdadeira recuperação: no espaço de um mês, a Aliança Democrática (AD) voltou a subir ao topo das intenções de voto dos inquiridos do barómetro DN/Aximage. Se em setembro o Chega liderava pela primeira vez um destes estudos, com 26,8%, o primeiro lugar volta agora a ser de PSD/CDS, com 32,4%. Há um mês, a coligação reunia a preferência de 25,9%. Ou seja, entre barómetros, a AD sobe 6,5 pontos percentuais (p.p.) nas intenções de voto.Pelo contrário, o Chega passa para o terceiro lugar, com 21,9%. Este resultado representa então o regresso do PS a segundo, com 23,8% (+0,2 p.p., em relação a setembro). Ainda assim, importa ressalvar que a distância entre os partidos liderados por André Ventura e José Luís Carneiro está incluída na margem de erro deste barómetro (3,8%), o que, na prática, representa um empate técnico.Olhando para as legislativas de maio, percebe-se também que estes números não diferem muito dos resultados: o PSD teve 32,1% dos votos, com o PS a ser segundo (23,4%) em votos e percentagem, e o Chega foi terceiro com 22,6% (mas com mais dois deputados que o PS). .Barómetro DN/Aximage. Montenegro e Carneiro são os únicos líderes com avaliação em terreno positivo.Não despiciendo será também o facto de o barómetro DN/Aximage ter sido realizado entre os dias 23 e 27 de outubro, ou seja, já depois das autárquicas ganhas pelo PSD. Esta hipótese poderá explicar, em parte, o motivo destas oscilações.Tirando isso, as diferenças dos outros partidos (cujos resultados, ressalva a própria Aximage, devem ser lidos a título meramente indicativo devido ao tamanho reduzido das bases) são mínimas desde setembro. O Livre mantém-se em quarto lugar, com 6,1% das intenções de voto (há um mês, esse valor era de 6,5%, e nas legislativas obteve 4,2%). A seguir vem a Iniciativa Liberal, que volta a estar mais perto do resultado das legislativas (5,5%), tendo agora 5,9% (em setembro, a intenção era de 6,2%). A CDU cresce 0,1 p.p. em relação ao último barómetro, passando agora a ter 3,2%, apenas mais 0,2 p.p. em relação ao voto legislativo. Segue-se o PAN, com 2%, o que significa que o BE passa a ser último nas intenções de voto, com 1,3%. Esta é, aliás, a maior queda a seguir à do Chega, com o partido ainda liderado por Mariana Mortágua (que já anunciou que vai sair) a perder 1,1 p.p. de apoio.Os resultados principais do barómetro DN/Aximage relativos à intenção de voto contemplam uma distribuição de indecisos. Sem essa ponderação, o cenário seria praticamente igual. A diferença de maior relevo seria o segundo lugar: passaria a ser ocupado pelo Chega e não pelo PS. Nesse cenário, o partido de André Ventura teria uma queda ainda maior, ficando com 21,5%. Os socialistas passariam para terceiro, com 21,4%. A diferença de 0,1 p.p. não permite por isso perceber qual seria realmente o segundo partido mais votado. Certo é que o PSD continuaria na liderança com 30,3%.Nos restantes partidos, ficaria quase tudo igual. Sem se distribuírem os indecisos, o Livre (6%), a IL (5,8%), a CDU (3,1%) e o BE (1,2%) perderiam todos 0,1 pontos percentuais. O único partido cujo impacto da distribuição de indecisos seria totalmente nulo é o PAN, que se manteria com 2%.Mais velhos votam mais no PS, mais novos no ChegaO barómetro procurou também analisar dados geográficos e sociodemográficos em relação à intenção de voto. E dois saltam à vista: a região norte (incluindo a Área Metropolitana do Porto, AMP) é claramente favorável ao PSD/CDS, com 77,1% dos eleitores desta área, inquiridos neste estudo, a manifestarem intenção de votar nesta coligação. A AMP é também forte para o PS que, juntando-o à região centro, vale 52,8% das intenções de voto. Já o Chega consegue um desempenho melhor na Área Metropolitana de Lisboa, no sul e nas ilhas: 50,8%.Os dados mostram ainda que, na faixa etária acima dos 60 anos, o PS é mais votado (36,1%). Já o Chega é quem obtém mais votos nas duas faixas etárias mais baixas (18-34 e 35-49): 58,6%.Montenegro continua a ser o preferido para PMTal como no barómetro de setembro, Luís Montenegro continua a ser o preferido para ser primeiro-ministro. E se, há um mês, esse valor (28%) representava uma queda em relação ao barómetro de maio, o primeiro-ministro volta agora a recuperar e reúne novamente a confiança de 33% dos 651 inquiridos neste estudo. Destaque ainda para a subida de José Luís Carneiro, que acompanha o resultado positivo nas intenções de voto. O líder socialista consegue agora a confiança de 22% dos inquiridos (em setembro estava nos 20%). Já André Ventura cai e passa a ser terceiro, ficando nos 20%. Há um mês, era o preferido de 24% dos participantes no barómetro.Ficha técnicaObjetivo do Estudo: Sondagem de opinião realizada pela Aximage - Comunicação e Imagem Lda. para o DN sobre intenção de voto intenção de voto legislativo, temas da atualidade política e eleições presidenciais.Universo: Indivíduos maiores de 18 anos residentes em Portugal.Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e região (4), A amostra consiste em 570 entrevistas realizadas em CAWI; 273 homens e 297 mulheres, 131 entre os 18 e os 34 anos, 155 entre os 35 e os 49 anos, 155 entre os 50 e os 64 anos e 129 para os 65 e mais anos; Norte 205, Centro 123, Sul e Ilhas 92, Area Metropolitana de Lisboa 150.Técnica: Aplicação online - CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - de um questionário estruturado a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas para os indivíduos com 18 ou mais anos; entrevistas telefónicas - metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) do mesmo questionário devidamente adaptado ao suporte utilizado, ao sub-universo utilizado pela Aximage nos seus estudos políticos. O trabalho de campo decorreu entre 23 e 27 de outubro de 2025.Taxa de resposta: 79,07%.Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 3,8%Responsabilidade do estudo: Aximage - Comunicação e Imagem Lda, sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.