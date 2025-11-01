Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Valores estão em máximos.
Valores estão em máximos.
Revista de imprensa. Com preço recorde, portugueses desfazem-se de ouro por dinheiro a pronto

Há também destaques na imprensa sobre imigração e destaques internacionais, com a notícia da autorização do envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia.
A valorização tem levado a que muitos portugueses recorram a casas de compra de ouro e estão desfazer-se de peças a troco de dinheiro a pronto, avança o JN deste sábado, 01 de novembro.

O Público destaca que imigrantes tem ido à Espanha para aprender português, por falta de vagas em Portugal. O Expresso noticia que o ex-ministro Mota Soares está na Comissão de Honra de Marques Mendes, enquanto o CDS ainda não tem uma posição oficial sobre as eleições.

O Observador traz uma entrevista com Luís Miguel Ferreira de Azevedo Mendes, juiz conselheiro e vice-presidente do Conselheiro Superior de Magistratura (CMS) sobre o caso Ivo Rosa. "Caso Ivo Rosa não tem a dimensão que muitos comentadores quiseram dar. Atentado ao Estado de Direito? Valha-me Deus...", disse ao Observador.

Ouro continua a subir e já ‘toca’ os 4.400 dólares por onça
Efeito Trump: petróleo sobe 5% nos mercados e ouro recupera após perdas históricas
