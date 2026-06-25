Revista de imprensa. Governo da Madeira sob suspeita por causa de relação com IPSS e aumento das exportações de material militar

O Público escreve esta quinta-feira que o Governo da Madeira é suspeito de crime no financiamento de associação de apoio a idosos. "Tribunal de Contas participou ao DCIAP que instituto regional cedeu funcionária a entidade sediada em paraíso fiscal árabe e exige devolução de dinheiro a ex-dirigentes", escreve, acrescentando que a instituição refuta.O Jornal de Notícias destaca que EUA e Ucrânia fazem disparar exportações nacionais de material de guerra. "O crescimento de 77% nas exportações, entre 2022 e 2025, reflete o peso dos drones, da inteligência artificial e das tecnologias desenvolvidas em Portugal, num setor cada vez mais orientado para sistemas avançados", lê-se.No Correio da Manhã o destaque vai para Jacques Rodrigues. "'Barão da imprensa cor-de-rosa' falido com dívida de 36,7 milhões de euros", avança, dizendo que o Tribunal da Relação decretou falência pessoal do antigo patrão do grupo Impala, não acolhendo os argumentos que apresentou em recurso.O Diário de Notícias destaca que Portugal está a falhar na monitorização do HIV..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 25 de junho.O Negócios escreve que o FMI pede contenção e mexidas nas pensões de reforma. "Fundo aponta para agravamento significativo da situação orçamental se não houver 'poupanças' e aponta à reforma do sistema de pensões. Mas Ministério das Finanças entende que as últimas projeções de maiores custos com o envelhecimento já estão desatualizadas", lê-se.O Eco explica como funciona a Prestação Social Única e o que ainda é incerto em relação a esta medida.No Expresso lê-se que João Cordeiro, que liderou a Associação Nacional das Farmácias entre 1981 e 2013, avançou com um processo em tribunal para impugnar a última assembleia geral de acionistas da Farminveste, empresa detida em 87% pela associação para contestar a decisão de não distribuir dividendos da Farminveste.