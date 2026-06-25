Gerardo Santos
Quase 50 mil pessoas vivem em Portugal com VIH.
Sociedade

Portugal tem resultados positivos no diagnóstico e tratamento do HIV, mas falha na monitorização da doença

Escola Nacional de Saúde Pública divulga hoje relatório final do projeto HIVision, no qual participaram 30 peritos de instituições públicas de saúde, organizações de base comunitária, hospitais, associações e municípios. A conclusão é clara: o país dispõe de dados, capacidade técnica e conhecimento, mas tem de reforçar articulação da informação para melhorar acompanhamento aos doentes.
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