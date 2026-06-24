Leia aqui o DN desta quinta-feira, 25 de junho

Um exclusivo DN faz manchete do jornal deste dia:Portugal está a falhar na monitorização do HIVRelatório elaborado por 30 peritos conclui que Portugal tem “dados, capacidade técnica e conhecimento” sobre o HIV, mas não consegue medir com precisão o cumprimento das metas de diagnóstico, tratamento e controlo do vírus. Na foto principal, a Prestação Social Única:Acordo entre PS e PSD faz avançar medida que mantém três horas de trabalho socialE ainda se destaca:Fiscalidade CDS-PP quer duplicar dedução do IRS a partir do terceiro filhoDescarregue a edição eletrónica completa:.Veja a primeira página em destaque: