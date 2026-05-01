Revista de imprensa: Fisco investiga Montenegro, suspeito de 'fintar' impostos através da Spinumviva

O Fisco está a investigar Luís Montenegro, revela o jornal Correio da Manhã na sua edição desta sexta-feira, 1 de maio. Segundo este diário, o chefe de Governo é suspeito de fintar impostos através da Spinumviva e o Ministério Público denunciou a faturação da empresa familiar do primeiro-ministro às Finanças. Em causa, o facto de clientes terem transitado da sociedade de advogados de Montenegro para a empresa familiar, diminuindo valor dos impostos a pagar. Procuradores entendem que não há crime de fraude, mas em causa pode estar uma liquidação adicional de impostos.No jornal Público, a manchete da edição desta sexta-feira vai para a Eutanásia. “Governo alega que falta ‘segurança jurídica’ para avançar”, escreve o diário, ao qual o Ministério da Saúde diz que não está a bloquear a lei aprovada há quase três anos e que só quer garantir que ela respeita a Constituição. Segundo o Público, há mais 23 portugueses inscritos para irem morrer fora do País.Também no Público, num artigo de opinião, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, pede ao Governo para retirar a proposta de contra-reforma laboral.No Jornal de Notícias, o destaque principal de primeira página neste 1º de maio vai para o número de pessoas com dois empregos em Portugal, que está no valor mais alto de sempre: são agora quase 300 mil. Precariedade e baixos salários explicam o fenómeno, escreve o jornal. O semanário Expresso destaca na sua edição impressa desta semana, também nas bancas nesta sexta-feira, que “um milhão de portugueses não terá rede familiar na velhice”. Quebra de natalidade está a criar gerações de filhos únicos e metade das pessoas atualmente entre os 35 e os 40 anos só terá um filho para as apoiar quando chegar aos 75. Diretora de Pordata alerta: “Se não têm filhos comecem a poupar”..Nos diários desportivos, destaque para a vitória do Sp. Braga na primeira mão das meias-finais da Liga Europa, a fazer a manchete de A Bola, Record e O Jogo.