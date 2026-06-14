Revista de imprensa. Dívidas dos partidos por escrutinar e técnicas de espionagem usadas nas escolas

O Público avança este domingo que os partidos devem 1,4 milhões em coimas mas que as autoridades impedem o escrutíneo. Segundo este jornal, o "jogo do empurra entre a PGR e Entidade das Contas deixa no escuro as coimas milionárias dos partidos" e o sistema inforático criado para evitar "perdões" aos partidos falha na transparência pública.O Jornal de Notícias dá conta de que técnicas de espionagem são usadas por alunos nas escolas e universidades para copiar nos exames. "Nanoauriculares invisíveis escondidos no canal auditivo, óculos inteligentes capazes de receber respostas geradas por Inteligência Artificial em tempo real e outros dispositivos tecnológicos estão a entrar nas salas de aula sem que existam contramedidas específicas para os detetar", escreve. "Não existe formação específica centrada na deteção destes dispositivos", diz Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas.No Correio da Manhã o destaque vai para o acidente de viação que envolveu uma carrinha com a equipa de futsal de Póvoa de Sto. Adrão Atlético Clube, em Mafra, e no qual morreu um jovem atleta e outros seis ficaram feridos.O Expresso traz um trabalho sobre a História Ébola, "o vírus que volta a assolar o mundo".O Observador destaca que Vítor Ferreira, presidente da Câmara da Amadora, é arguido na Operação Imergente, que envolveu buscas na sede do PS e em várias autarquias.