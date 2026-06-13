O acidente aconteceu na Estrada Nacional 374, na zona do Milharado, concelho de Mafra.
O acidente aconteceu na Estrada Nacional 374, na zona do Milharado, concelho de Mafra.Foto: DR
Sociedade

Despiste de carrinha que transportava equipa de futsal deixa um jovem morto e seis feridos graves

O acidente provocou ferimentos graves em seis pessoas. Uma foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e cinco para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.
David Pereira
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Um jovem de 17 anos morreu este sábado, 13 de junho, na sequência do despiste da carrinha que transportava a equipa de futsal do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube. O acidente aconteceu na Estrada Nacional 374, na zona do Milharado, concelho de Mafra.

O acidente provocou ainda ferimentos graves em seis pessoas, todos jovens entre 16 e 18 anos. Uma foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e cinco para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Malveira, Miguel Oliveira, disse à CMTV que o alerta foi dado às 13h19, tendo sido enviado 18 veículos e 41 operacionais, entre equipas de socorro e forças de segurança. A equipa de futsal seguia para uma competição aquando do despiste.

O acidente aconteceu na Estrada Nacional 374, na zona do Milharado, concelho de Mafra.
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