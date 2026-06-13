Despiste de carrinha que transportava equipa de futsal deixa um jovem morto e seis feridos graves

Um jovem de 17 anos morreu este sábado, 13 de junho, na sequência do despiste da carrinha que transportava a equipa de futsal do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube. O acidente aconteceu na Estrada Nacional 374, na zona do Milharado, concelho de Mafra.O acidente provocou ainda ferimentos graves em seis pessoas, todos jovens entre 16 e 18 anos. Uma foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e cinco para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.O comandante dos Bombeiros Voluntários da Malveira, Miguel Oliveira, disse à CMTV que o alerta foi dado às 13h19, tendo sido enviado 18 veículos e 41 operacionais, entre equipas de socorro e forças de segurança. A equipa de futsal seguia para uma competição aquando do despiste. .Brigada de trânsito. GNR precisa do dobro dos militares da atual unidade nacional